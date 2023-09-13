تخفيف الأحمال الكهربائية يوميًا من ساعة لساعتين.. قابلة للزيادة

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد فترة قطع التيار الكهربائي إلي ساعتين يوميًا، بدلًا من ساعة.

وصدرت تعليمات مجلس الوزراء إلى وزارة الكهرباء بمد فترة التخفيف إلى ساعتين بدءًا من اليوم 13-9-2023م.

وكان مجلس الوزراء قرر منذ ثلاثة أيام بزيادة وقت التخفيف من ساعة إلى ساعة ونصف، مما أدى إلى حالة استياء شعبي.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إننا نتلقى التعليمات لتنفيذها وليس لنا داخل بزيادة مدة القطع أو إلغاؤها والأمر متروك لقرار رئيس الوزراء المعتمد على تقرير مشترك من وزيري المالية والبترول حسبا حاجة الشبكة إلى الغاز أو المازوت المشغل لمحطات التوليد.

وأعرب المصدر عن عدم تفاؤله في الفترة القادمة بخصوص إلغاء قرار تخيف الأحمال عن مناطق الجمهورية.