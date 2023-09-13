17 طفلا يتيما في أسيوط بسبب إعصار دانيال بليبيا

تلقى أهالي ضحايا إعصار ليبيا بعرب التتالية، التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، التعازي من ذويهم بمسقط رأسهم، بحضور أقاربهم وزملائهم وأهالي القرية.

وأشار أحد أهالي الضحايا الذي فقد شقيقه الأكبر أشرف خميس 41 عاما، وابنه أحمد محمد 20 عاما، وأبناء عمه هم عبدالرازق إبراهيم 47 عاما، وخليل إبراهيم 41 عاما، جميع الضحايا كانوا متزوجين ولديهم أبناء، باستثناء أحمد الذي كان أعزبا وبلغ إجمالي عدد الأطفال الذين فقدوا آباءهم بسبب الإعصار 17 طفلا.

وذكر أحد أهالي القرية أن عبدالرازق كان سافر إلى ليبيا قبل 20 يومًا فقط بحثًا عن مصدر رزق يدعم أسرته، في حين سافر الآخرون قبل حوالي عامين، مشيرا إلى أن جميع الضحايا دفنوا في الأراضي الليبية بسبب صعوبة نقل الجثث إلى مصر.

كان الضحايا يعملون يومياً في الأراضي الزراعية وفي مجال البناء، وبمجرد الانتهاء من العمل كانوا يتوجهون إلى منازلهم، ولقوا حتفهم غرقًا بعد أن اجتاحت مياه السيول مساكنهم، وحاول أفراد أسرهم نقل جثثهم إلى مصر ولكنهم فشلوا في ذلك.

نعت أيضًا أهالي محافظة أسيوط، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة 6 أشخاص من قرية عرب التتالية بأسيوط نتيجة الإعصار، وناشدوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب