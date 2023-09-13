أهالي الحواتكة وعرب التتالية بأسيوط يشيعون ضحاياهم في إعصار دانيال بليبيا

سادت حالة من الحزن في قريتي الحواتكة وعرب التتالية بمركزي منفلوط والقوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بعد دفن جثث 7 من أقاربهم الذين قتلوا في أحداث عاصفة دانيال التي دمرت عدة مدن ليبية.

تجمع أهالي الضحايا وأقاربهم وأصدقائهم في مراسم تشييع الشاب محمد شحاتة حسن محمد الكيال لدفنه في مقابر الأسرة بالبلدة. وشهدت المراسم صرخات الحزن والصدمة من الحضور.

وأفاد أحد سكان القرية أنه بعد العاصفة حاول التواصل مع سكان مدينة درنة للحصول على أخبار عن أفراد أسرته، إلا أنه لم يتمكن من الاتصال بهم، حتى وصلته أنباء وفاة الشاب محمد شحاتة حسن محمد الكيال. وعبر الشاهد عن حزنه العميق للفقد الذي يصيب العائلة.

وأوضح احد اهالي القرية بأن محمد كان قد سافر إلى ليبيا منذ عام للعمل ومساعدة أسرته. يعتبر محمد الأكبر بين إخوته حمادة وحسن وعبد الله، حيث يعمل والده كعامل ووالدته كربة منزل. وأشار المواطن إلى أن أقارب الفقيد سافروا إلى القاهرة للحصول على التصاريح اللازمة لنقل جثمانه ودفنه في مقابر العائلة.

ومن جانبه، أفاد مواطن آخر من قرية عرب التطليعة في مركز القوصية، أنهم حاولوا التواصل مع أقاربهم في مدينة درنة بعد العاصفة، ولكنهم لم يستطعوا الاتصال بهم، حتى وصلتهم أنباء وفاة 6 شباب من عائلتين. وكان ضمن الضحايا أسلمان إبراهيم عيد، وعبد الرزاق إبراهيم الحمر، وخليل إبراهيم الحمر، وأشرف خميس الحمر، وأحمد محمد خميس الحمر، ومحمد سيد مناز.

وأضاف مواطني القرية بأن جثث الضحايا لا تزال محتفظة في ليبيا وتم دفنها هناك بحضور ذويهم. وأشار إلى أن الضحايا كانوا قد ذهبوا إلى الأراضي الليبية بحثًا عن لقمة عيشهم، ولكنهم للأسف واجهوا مصيراً مروعًا في هذه الكارثة.

تعيش القريتان الحزن والأسى على خسارة هؤلاء الشباب الذين اضطروا للسفر والعمل في الخارج للحصول على فرصة عيش أكثر كرامة لأنفسهم ولعائلاتهم. وتنتظر العائلات إعادة جثامين أبنائهم لدفنها في أرض الوطن، فيما يتعايش السكان مع الصدمة والحزن العميق على فقدان أحبابهم في هذه الكارثة القاسية.