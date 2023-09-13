محافظ جنوب سيناء يتابع الربع الأول من الخطة الاستثمارية والموقف المالي للمشروعات

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، موقف الربع الأول للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 والتي تم الانتهاء من كافة إجراءات الطرح للمشروعات بجميع مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري مع المجموعة الاقتصادية.

وحرص المحافظ خلال الاجتماع، على متابعة الموقف المالي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، وموقف السداد لكافة إيرادات الدولة والرسوم وحق الانتفاع للمحال التجارية والشواطئ، وكذا مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالماليات.

وحضر الاجتماع اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء مدن شرم الشيخ وطور سيناء، والقيادات التنفيذية، ومديري الإدارات المالية بالديوان العام، ومديري شركات المياه والكهرباء والمعنيين.