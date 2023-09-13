جنوب سيناء: مقعد تسوية المنازعات يواصل جلساته لحل مشكلات المواطنين

واصل مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء عقد جلساته المعتادة، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.



وذلك بحضور المستشار وليد السباعى، المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.



يشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.



ونظر المقعد اليوم في طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.