عاجل
إعفاء أبناء المصريين العائدين من ليبيا من المصروفات الدراسية اقرأ غدًا.. رئيس الوفد يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين المتوفين في ليبيا اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة مُجددًا وسقوط وفيات ومُصابين
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مباراة الهلال والرياض تشهد الظهور الأول لـ نيمار في الدوري السعودي

نيمار لاعب الهلال
نيمار لاعب الهلال

 عاد النجم البرازيلي نيمار فجر غد الخميس إلى العاصمة السعودية الرياض من أجل الانتظام في تدريبات فريق الهلال، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب البرازيلي في فترة التوقف الدولي الحالية.

 ومن المقرر أن يشارك النجم البرازيلي الدولي غدًا الخميس في تدريبات الهلال الجماعية قبل مواجهة الرياض المنتظرة في الدوري السعودي.

txt

مدحت شلبي يبدأ رحلته بالدوري السعودي بمواجهة الهلال والرياض

txt

الشباب السعودي يُعلن موعد وصول سايس إلى الرياض

 ويستعد الهلال لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد الرياض يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

 وأكدت التقارير أن قرار مشاركة نيمار في مواجهة الرياض سيكون بيد المدير الفني جورجي جيسوس، حيث يتوقع أن تشهد المباراة الظهور الأول للساحر البرازيلي في دوري المحترفين السعودي.

 ولم يتمكن نيمار من المشاركة في مباريات الهلال خلال الجولات السابقة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها أخيرًا، قبل أن يستكمل اللاعب برنامجه العلاجي ويعود من الإصابة ويشارك مع منتخب البرازيل.

 مدحت شلبي معلقًا على مباراة الهلال والرياض:

 يبدأ المعلق المصري مدحت شلبي رحلة التعليق عى مباريات الدوري السعودي للمحترفين، لينضم لقائمة كبيرة من المعلقين عبر القناة على مباريات دوري روشن للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

 ويلتحق مدحت شلبي بزميله في التعليق بلال علام الذي عاد للتعليق على مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي 2023-2024، ليكونا الثنائي المصري الوحيد في القناة بقائمة تضم كل من رؤوف خليف وفهد العتيبي وفارس عوض ومشاري القرني، وغيرهم من المعلقين السعوديين.

 من المقرر أن تكون بداية مدحت شلبي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي من خلال مواجهة الهلال ضد نادي الرياض، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب ستاد فيصل بن فهد.

 وتنطلق مباراة الهلال ضد الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتل نادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري روشن للمحترفين برصيد 1 نقطة من 4 انتصارات وتعادل ومن دون هزيمة حتى الآن.

الجريدة الورقية