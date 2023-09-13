مباراة الهلال والرياض تشهد الظهور الأول لـ نيمار في الدوري السعودي

عاد النجم البرازيلي نيمار فجر غد الخميس إلى العاصمة السعودية الرياض من أجل الانتظام في تدريبات فريق الهلال، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب البرازيلي في فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المقرر أن يشارك النجم البرازيلي الدولي غدًا الخميس في تدريبات الهلال الجماعية قبل مواجهة الرياض المنتظرة في الدوري السعودي.

ويستعد الهلال لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد الرياض يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير أن قرار مشاركة نيمار في مواجهة الرياض سيكون بيد المدير الفني جورجي جيسوس، حيث يتوقع أن تشهد المباراة الظهور الأول للساحر البرازيلي في دوري المحترفين السعودي.

ولم يتمكن نيمار من المشاركة في مباريات الهلال خلال الجولات السابقة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها أخيرًا، قبل أن يستكمل اللاعب برنامجه العلاجي ويعود من الإصابة ويشارك مع منتخب البرازيل.

مدحت شلبي معلقًا على مباراة الهلال والرياض:

يبدأ المعلق المصري مدحت شلبي رحلة التعليق عى مباريات الدوري السعودي للمحترفين، لينضم لقائمة كبيرة من المعلقين عبر القناة على مباريات دوري روشن للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ويلتحق مدحت شلبي بزميله في التعليق بلال علام الذي عاد للتعليق على مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي 2023-2024، ليكونا الثنائي المصري الوحيد في القناة بقائمة تضم كل من رؤوف خليف وفهد العتيبي وفارس عوض ومشاري القرني، وغيرهم من المعلقين السعوديين.

من المقرر أن تكون بداية مدحت شلبي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي من خلال مواجهة الهلال ضد نادي الرياض، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب ستاد فيصل بن فهد.

وتنطلق مباراة الهلال ضد الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتل نادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري روشن للمحترفين برصيد 1 نقطة من 4 انتصارات وتعادل ومن دون هزيمة حتى الآن.