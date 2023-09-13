الشباب السعودي يُعلن موعد وصول سايس إلى الرياض

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب موعد وصول النجم المغربي رومان سايس، إلى الرياض استعدادًا لبداية مشواره مع شيخ الأندية السعودي بداية من الجولة السادسة لدوري المحترفين السعودي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس:

ويصل اليوم الأربعاء المدافع المغربي الدولي رومان سايس إلى الرياض، بعدما وقع على عقود الانتقال لليوث لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة قادمًا من نادي السد القطري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره فريق نادي الفيحاء، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، والتي تدخل ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والتي ستشهد مشاركة رومان سايس للمرة الأولى مع الليوث.

ويطمح جمهور نادي الشباب في مشاهدة اللاعب بالشكل الجيد لتعويض رحيل حسان تمبكتي والظهور الضعيف للمدافع البرازيلي إياجو سانتوس، وكان الليوث قج خسر 3 مباريات وتعادل مواجهتين بعد مرور خمس جولات من دوري روشن.

يحتل فريق الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، ويمتلك أضعف خط دفاع في المسابقة بـ 12 هدفًا دخل شباك الليوث ومعه ثالث أضعف خط هجوم في المسابقة بـ 4 أهداف سجلها لاعبوه.