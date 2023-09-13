مدحت شلبي يبدأ رحلته بالدوري السعودي بمواجهة الهلال والرياض

يبدأ المعلق المصري مدحت شلبي رحلة التعليق عى مباريات الدوري السعودي للمحترفين، لينضم لقائمة كبيرة من المعلقين عبر القناة على مباريات دوري روشن للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

مدحت شلبي يبدأ التعليق في الدوري السعودي

ويلتحق مدحت شلبي بزميله في التعليق بلال علام الذي عاد للتعليق على مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي 2023-2024، ليكونا الثنائي المصري الوحيد في القناة بقائمة تضم كل من رؤوف خليف وفهد العتيبي وفارس عوض ومشاري القرني، ويرغهم من المعلقين السعوديين.

من المقرر ان تكون بداية مدحت شلبي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي من خلال مواجهة الهلال ضد نادي الرياض، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب ستاد فيصل بن فهد.

وتنطلق مباراة الهلال ضد الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتل نادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري روشن للمحترفين برصيد 1 نقطة من4 انتصارات وتعادل وبدون هزيمة حتى الآن.

على الجانب الأخر يدخل نادي الرياض المباراة وهو يحتل المركز الخامس عشر من الترتيب برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل و3 هزائم وسجل الفريق 3 أهداف وهو ثاني أضعف خط هجوم بعد نادي الطائي، ودخل شباكه 10 اهداف.