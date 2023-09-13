رئيس رأس غارب بالبحر الأحمر يناقش 7 طلبات فى لقاء المواطنين

واصل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب اليوم الاربعاء لقاءاته مع المواطنين حيث حرص على الإستماع إلي الأهالى وتلبية طلباتهم وفقا للقانون .

وناقش رئيس المدينة خلال اللقاء (7) طلبات مقدمة من المواطنين ،بحضور مديرى ادارات خدمة المواطنين و الاملاك والتنظيم والايرادات والادارة الهندسية و الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين.

وتنوعت الطلبات ما بين طلبات الحصول على وحدات سكنية وتقسيط ثمن ارض بلوك بمنطقة ال48 وحدة والحصول على قطعة ارض للمعدات ودفع ثمن ارض بلوك بمنطقة ال100 وحدة واستلام عقد بمنطقة خور رحمى وتم توجيه الطلبات للادارات المختصة لايجاد الحلول المناسبة بما لايخالف القوانين واللوائح المنظمه لها .

مؤكدا على الاستمرار في عقد اللقاءات مع المواطنين بشكل دوري لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها على ان يتم عقد لقاء المواطنين يوم الثلاثاء من كل اسبوع

كماتابع اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب اليوم اعمال النظافه مؤكدا على ادارة النظافة بتكثيف الحملات ورفع المخلفات وازالة الاشجار والحشائش بقطاعات وتقاسيم المدينة المختلفه بواسطة ادارة النظافة والشركة المتعاقدة على تجميع القمامة بتكثيف حملات النظافة بجميع قطاعات وشوارع المدينة.

مشيرا بأنه تم اليوم تكثيف حملة النظافه بمنطقة السقالة ورفع مخلفات البناء والاشجار وتمهيد وتسوية الارض كما تمت اعمال النظافة بجميع قطاعات المدينة ورفع المخلفات والتراكمات وتفريغ الحاويات بجميع المناطق.

وفى السياق ذاته وجه نديم رئيس قرية الزعفرانة باستمرار اعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية وحول سور المدرسة ورفع المخلفات .

وقام اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب بجولة تفقدية على المخابز والاسواق .

حيث تفقد بعض المخابز للتحقق من نظافتها ومنن الاوزان ومواصفات رغيف العيش للحد من التلاعب فى الاوزان ومطابقتها للاوزان المقررة وكذا التحقق من توافر الشهادات الصحية للعاملين بها .

كما تفقد نديم الاسواق والمحلات التجارية للتأكد من وجود التراخيص اللازمة ورفع الاشغالات وتحرير محاضر للمخالفين وذلك فى اطار المحافظة على ضبط الاسواق والشوارع بالمدينة .