قائمة بأسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان
لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “أسوان- القاهرة” الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين السباعية في مركز إدفو شمال أسوان.
وفيما يلي ننشر أسماء المصابين والمتوفي ف الحادث:
- حمزة مصطفى اشتباه ما بعد الارتجاج.
- وزهرة مصطفى جرح قطعي بالساق واليد اليسرى.
- ونشوى مصطفى اشتباه ما بعد الارتجاج.
- وآية محمد عبدالرازق جروح متفرقة بالجسم.
- وهبة محمد عبد الرازق جروح متفرقة بالجسم.
- صلاح علي أحمد اشتباه كسر بالضلوع.
- وأمل محمد محمود اشتباه كسر بالفقرات.
- وحمزة محمد سيد، كدمات وسحجات بالجسم.
- ومنال محمد عبدالله حسين، خلع بالكتف الأيمن وكدمات.
- عاطف أبو العلا، اشتباه كسر بالضلوع.
- ومرتضى عبدالمقصود، كدمات متفرقة بالجسم.
- وجميلة عيسى، اشتباه كسر بالفك.
- ومنى حسين حامد.
- والشخص الذي لقي مصرعه يدعى السيد عويس محمد السيد 50 سنة .