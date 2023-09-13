قائمة بأسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان

لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “أسوان- القاهرة” الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين السباعية في مركز إدفو شمال أسوان.

وفيما يلي ننشر أسماء المصابين والمتوفي ف الحادث: