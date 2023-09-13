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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قائمة بأسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “أسوان- القاهرة” الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين السباعية في مركز إدفو شمال أسوان.

وفيما يلي ننشر أسماء المصابين والمتوفي ف الحادث:

 

  • حمزة مصطفى اشتباه ما بعد الارتجاج.
  • وزهرة مصطفى جرح قطعي بالساق واليد اليسرى.
  • ونشوى مصطفى اشتباه ما بعد الارتجاج.
  • وآية محمد عبدالرازق جروح متفرقة بالجسم.
  • وهبة محمد عبد الرازق جروح متفرقة بالجسم.
  • صلاح علي أحمد اشتباه كسر بالضلوع.
  • وأمل محمد محمود اشتباه كسر بالفقرات.
  • وحمزة محمد سيد، كدمات وسحجات بالجسم.
  • ومنال محمد عبدالله حسين، خلع بالكتف الأيمن وكدمات.
  • عاطف أبو العلا،  اشتباه كسر بالضلوع.
  • ومرتضى عبدالمقصود، كدمات متفرقة بالجسم.
  • وجميلة عيسى، اشتباه كسر بالفك.
  • ومنى حسين حامد.
  • والشخص الذي لقي مصرعه يدعى السيد عويس محمد السيد 50 سنة .

 

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