إدارة معلومات الطاقة : ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأميركية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

مخزونات الخام

واضافت إدارة معلومات الطاقة بزيادت مخزونات الخام بمقدار 4 ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 420.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع قدره 1.9 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بمقدار 177 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وقالت ايضاً إدارة معلومات الطاقة بأن معدلات تشغيل المصافي ارتفع بنحو 0.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع، بحسب الاسواق العربية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 5.6 مليون برميل إلى 220.3 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 0.2 مليون برميل.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 3.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 122.5 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة 1.3 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 2.65 مليون برميل يوميا.

بنك أوف أميركا: برنت سيتخطى 100 دولار بنهاية العام

بنك أوف أميركا

قال محللون لدى بنك أوف أميريكا غلوبال ريسيرش إن إبقاء "أوبك+" على تخفيضات الإمدادات الحالية حتى نهاية العام إضافة إلى المشهد المتفائل بخصوص قوة الطلب في آسيا ربما يدفعان سعر خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل قبل 2024.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي نحو 93 دولارا اليوم الأربعاء بحلول الساعة 10:06 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 89 دولارا.

وقال بنك أوف أميركا في مذكرة بتاريخ 12 سبتمبر إن آسيا تقود نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتواصل الصين تعزيز احتياطياتها من النفط لمواكبة اعتمادها على الواردات.

وأعلنت السعودية، عضو "أوبك"، وروسيا الأسبوع الماضي تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام. وتُعرف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا مجتمعين باسم أوبك+.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن خفض إنتاج النفط سيعني وجود عجز حاد في السوق حتى الربع الأخير.