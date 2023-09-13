البلوجر موندا مكاوي تكشف فؤائد ومساوئ السوشيال ميديا

الكاريزما نعمة من الله لا يمتلكها الكثير، ويجب استغلالها في تقديم محتوي هادف، وهذا ما قدمته البلوجر موندا مكاوي على السوشيال ميديا، حيث أنها وفي فترة قليلة أصبحت من المؤثرين وصناع المحتوي المتميزين.



واستغلت البلوجر موندا الكاريزما في تقديم موضوعات مختلفة، ومفيدة لمتابعيها، حيث أنها تقدم لجمهورها من السيدات وصفات عديدة لزيادة جمالهم، فتقدم لهم العديد من التسريحات المميزة التي تظهرهم بأحسن شكل.



وفي لقاء سابق للبلوجر موندا مكاوي تحدثت عن فوائد ومساؤي السوشيال ميديا وحذرت الشباب من الانسياق وراء الربح السهل، والتخلي عن المبادئ والأخلاق، لكسب المال، وتطرقت عن تجربتها لتقديم فيديوهات مفيدة.

وكشفت عن هوايتها وحبها للأكل أيضاً، مشيرة أنها تهوى السفر والتنقل، مشيرة أن اغرب اكلة تناولتها هي المقلوبة.



وتسعى البلوجر موندا مكاوي خلال الفترة القادمة للانتشار بشكل أكبر والسفر كثيرا لاكتساب خبرات واسعة، ونقل المفيد منها والبعد عن السئ، لافتة إلى أنها تسعى للوصول لأحدث الطرق والوسائل الحديثة في عالم الموضة والجمال.