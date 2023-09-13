جوتيريش يعتزم بحث اتفاق الحبوب مع لافروف وزيلينسكي وأردوغان

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، بحث اتفاق الحبوب مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال جوتيريش: "سأعقد الأسبوع المقبل اجتماعات مع الرئيس زيلينسكي والرئيس أردوغان والوزير لافروف، ومن الواضح أن هذه القضية ستكون موضوع مناقشاتنا".

الوفد الروسي

وسيُعقد أسبوع الأمم المتحدة رفيع المستوى في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر. ويرأس الوفد الروسي لافروف.

وانتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها.