فيراتي ينضم للعربي القطري ويغادر باريس بعد 11 عامًا

أصبح النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعبًا رسميًا لنادي العربي القطري، بعد نجاح ضمه من باريس سان جيرمان لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي القطري عن ضم فيراتي من خلال منصة "x" عبر فيديو تقديمي لـ فيراتي بعنوان : " ها نحن - فيراتي عرباوي".

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية، ، أن نادي العربي القطري أتفق مع نادي باريس سان جيرمان على شروط التعاقد فيما بينهما، وسيحصل النادي القطري على خدمات اللاعب مقابل 38.5 مليون يورو.

يُذكر أن النجم الإيطالي ماركو فيراتي يلعب لصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2012 شارك خلالها في 407 مباريات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 61 هدف آخرين، ونجح بالتتويج معهم بالعديد من البطولات المحلية ومنها، 9 ألقاب دوري، 6 كئوس فرنسا، 6 كئوس السوبر الفرنسي، فيما نجح رفقة كتيبة مانشيني مدرب المنتخب السعودي الحالي بالفوز ببطولة اليورو الماضي رفقة النيراتزوري.