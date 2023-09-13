فيصل المذن يؤكد على أهمية تنسيق العمل العربي المشترك في قضايا الملكية الفكرية

خلال فاعليات الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية اليوم بمقر الجامعة العربية

أكد الباحث القانوني بإدارة حق المؤلف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت فيصل المذن علي أهمية تنسيق العمل العربي المشترك في مجال قضايا الملكية الفكرية وتبادل الخبرات بين الدول لتشجيع الابتكار.

فيصل المذن مع محررة الوفد بالجامعة العربية



وأضاف المذن في تصريحات خاصة لجريدة الوفد على هامش فاعليات الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامه لجامعة الدول العربية أن الاجتماع اليوم ركز على أهمية استخدام مجال الذكاء الاصطناعي في مكاتب حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف في بلدان العالم العربي لافتًا إلى ضرورة التعاون العربي من أجل مواجهة الاستحداثات الموجودة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ظل عدم ملاءمة القوانين المحلية المتاحة للتعامل مع واقع جديد فرض نفسه.

وبدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، برئاسة قطر، ومشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.

وهنأت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية، الدكتورة مها بخيت، في كلمتها الافتتاحية، المملكة العربية السعودية، بمناسبة إعلان المنظمة العالمية للملكية الفكرية اعتماد تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية كهيئة للبحث والفحص التمهيدي الدولي، في إطار معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT/ISA/IPEA) كثاني مكتب بحث وفحص دولي يدعم اللغة العربية، ما يتيح لمقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في الدول الأعضاء اختيار الهيئة السعودية للملكية الفكرية كأحد هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لإصدار تقرير البحث لطلبات براءات الاختراع الدولية.