غدًا.. "جنايات القاهرة" تستكمل محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين في منشية الصدر

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الخميس، محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين خلال مشاجرة بمنطقة منشية الصدر.

كانت قد استدعت جهات التحقيق، المتهم "محمد.م"، 28 سنة، وأنكر ما نسب إليه من استعراض القوة والعنف ضد المجني عليهم “أسامة.ا"، "محمد. م"، "ندى. ح"، بقصد ترويعهم وتخويفهم والإضرار بممتلكاتهم وسلب مالهم

وفي التحقيق أنكر المتهم "محمد.م"، بأنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه عمدًا، وطعنه طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاح أبيض، والتي أودت بحياته، وفقًا لما هو ثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات، وحال تواجد المتهمين "عبداللطيف.ا"، و"رضا.س"، بمسرح الجريمة للشد من أزره لتنفيذ مخططه الإجرامي.