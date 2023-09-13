عبد الرحمن المعيني:الإمارات نجحت في استثمار الذكاء الاصطناعي في دعم قوانين حقوق الملكية الفكريةوالمؤلف|خاص

خلال فعاليات الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية اليوم بالجامعة العربية



أكد الدكتور عبد الرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد بدولة الامارات العربية علي أهمية حماية الحقوق الفكرية وحماية حق المؤلف لارتباطها بوعي المجتمع وتشكيل معارفه وثقافته.

وأضاف المعيني في تصريحات خاصة لجريدة الوفد ، خلال فعاليات الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية اليوم الأربعاء بمقر الأمانه العامه لجامعة الدول العربية أن دولة الإمارات نجحت في تطوير القوانين المعنية بحماية حقوق أطراف مختلف الصناعات الإبداعية، بدءاً من الكتابة والتأليف والنشر، إلى غيرها ، لضمان مواكبة القانون الإماراتي للتطورات التشريعية العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة كافة الأطراف.

وقال أن اجتماع اللجنه اليوم تضمن مناقشة آليات إعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية، و بند الشبكة العربية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية بالإضافة إلى أنه تم مناقشة التحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية.

وأشار المعيني الي أن أصحاب حقوق الملكية الفكرية يواجهون تحديات في ظل التقنيات الحديثة التي نتج عنها سهولة عمليات التعدي على الملكية الفكرية، وبهذا لابد من استثمار الذكاء الاصطناعي لمواجهة هذه التحديات.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن العديد من الدول الأعضاء بالجامعة تعمل على المضي قدما في إطلاق الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية من أجل تعزيز الابتكار بما يتماشى مع متطلبات العصر الحالي، داعية الدول العربية التي لم توقع على اتفاقية مستوى الخدمة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية" الويبو" بشأن إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بالقيام بذلك لكي تنضم الى الشبكة العربية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية اليوم الأربعاء والتي ألقتها وزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة وذلك بحضور ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.