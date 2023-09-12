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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل لقاء رئيس الإنجيلية بوفد البحوث الإماراتي.. صور

رئيس الإنجيلية والوفد
رئيس الإنجيلية والوفد الإماراتي

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من مركز للبحوث والاستشارات الإماراتي، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بالنزهة الجديدة. 

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جاء ذلك بحضور الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة الإنجيلية، الدكتور محمد العلي، المدير التنفيذي للمركز، والأستاذ عوض البريكي، مدير القطاع، والأستاذ محمد السالمي، مدير قطاع البحوث، والدكتور فتوح هيكل، مستشار المركز، والأستاذ عبدالله الحمادي، مدير إدارة المؤتمرات، والأستاذ فهد المهري، رئيس قطاع دبي. 

 عمق العلاقات القوية بين الشعب الإماراتي والشعب المصري

ورحب رئيس الإنجيلية بالوفد الإماراتي، معبرًا عن سعادته بالزيارة، وعلى عمق العلاقات القوية التي تربط الشعب الإماراتي والشعب المصري، وقال رئيس الطائفة:  "أصبحت الإمارات حاضنة لقيم العيش المشترك، وأحد أهم مفردات المحبة والسلام والتسامح الديني في الوطن العربي".  

وأضاف "زكي": "تشارك الهيئة الإنجيلية في مصر في دعم التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام على المستوى المحلي والدولي، ومن المقرر زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة في جلسات "COP28" خلال قمة المناخ، والتي تستضيفها مدينة إكسبو دبي خلال شهر ديسمبر القادم". 

ومن جانبه عبر "العلي" عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء وأشاد بنشاط الهيئة القبطية الإنجيلية على عدة مستويات وتأثيرها على المجتمع المصري، كما أكد المدير التنفيذي للمركز على أهمية التعاون المشترك مع الهيئة الإنجيلية خلال الفترة المقبلة.  

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