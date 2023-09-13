اليوم العالمي للقانون.. لوضع قواعد السلم والحرب

يحتفل العالم في 13 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقانون، وهو يوم يُخصص لتسليط الضوء على أهمية القانون الدولي وتأثيره على حياة الأفراد والمجتمعات.

تنظم منظمات مختلفة حول العالم فعاليات متنوعة للاحتفال بهذا اليوم، بهدف تعريف الناس بالقانون الدولي وكيفية تطبيقه في حياتهم اليومية. كما يتم التركيز على أهمية احترام القانون، باعتباره أساسًا للنظام والأمن.

القانون الدولي هو مجموعة القواعد والمعايير التي تحكم العلاقات بين الدول، كما ينظم العلاقات بين الدول والجماعات التي تعيش في أقاليمها.

يُقسم القانون الدولي إلى قسمين رئيسيين:

القانون الدولي العام: وهو القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول، ويشمل قواعد النزاعات الدولية، وقواعد السلم والحرب، وقواعد حقوق الإنسان، وقواعد البيئة، وغيرها.

القانون الدولي الخاص: وهو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد والشركات، ويشمل قواعد التجارة الدولية، وقواعد الاستثمار، وقواعد القانون الجنائي الدولي، وغيرها.

يلعب القانون الدولي دورًا مهمًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، كما أنه يساهم في تعزيز التعاون بين الدول وحماية حقوق الأفراد والمجتمعات.