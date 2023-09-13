الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب الأرجنتين يدافع عن ميسي

ميسي
ميسي

تحدث ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الارجنتين عن سبب غياب ليونيل ميسي لاعب فريق انتر ميامي الامريكي عن مواجهه منتخب بلاده امس الثلاثاء امام بوليفيا في المواجهه التي جمعت بينهما لحساب منافسات التصفيات المؤهله لكاس العالم 2026 عن قاره امريكا الجنوبية.

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غموض موقف ميسي من المشاركة مع الأرجنتين أمام بوليفيا

وقال سكالوني خلال تصريحات للاعلام الارجنتيني عقب المواجهه ان ميسي يعاني من تداعيات اصابه عضليه لحقت به الفتره الاخيره وفضل الجهاز الطبي لمنتخب راقصي التانجو إراحة اللاعب وعدم المجازفة والدفع به خلال اللقاء الى ان يتعافى تماما.

دفاع المدرب

ونفى سكالوني وجود اي حاله من التراخي لدى اللاعب الارجنتيني ميسي المتوجه مع راقصي التانجو بلقب مونديال 2022 بقطر مشددا على ان الاصابه فقط هي العائق الوحيد الذي حال دون مشاركه ميسي في مواجهه بوليفيا.

وحقق منتخب الارجنتين فوزا عريضا على نظيره البوليفي بثلاثيه من دون رد وسجل أهداف المباراة إنزو فرنانديز ونيكولاس تاليافيكو ونيكولاس جونزاليس في الدقائق31 و42 و٨٣.

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