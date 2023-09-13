الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زلزال عنيف وتسونامي.. العالم الهولندي يحذر ويحدد البلاد

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

 يتوقع العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، حدوث زلازل جديدة في الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الساحلية من البرتغال وإسبانيا والمغرب.

 وقال هوغربيتس، الذي سبق أن تنبأ بوقوع زلزال المغرب المدمر، إن النشاط الزلزالي قد يصل إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر.

 وأوضح أن هذا النشاط الزلزالي المتوقع مرتبط بهندسة الكواكب والقمر، حيث سيكون هناك بضعة اقترانات كوكبية وقمم قمرية خلال الأيام التسعة القادمة.

 وأشار إلى أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن نرى زلزالًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في المنطقة الساحلية من المغرب، مما قد يؤدي إلى تسونامي.

 وشدد العلماء على أنه لا يمكن التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية بأي طريقة، لكن تحذيرات هوغربيتس تسببت في حالة من الهلع حول العالم.

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