غموض موقف ميسي من المشاركة مع الأرجنتين أمام بوليفيا

خضع الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء أمس السبت، لفحوصات طبية بمدينة بوينوس أيرس ، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده الأرجنتين أمام الإكوادور الخميس الماضي ، والتي فاز بها حامل لقب المونديال بهدف من دون رد.





ومن جهته لم يعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدمأية تفاصيل جديدة عن مستجدات إصابة ميسي، وموقفه من السفر مع الأرجنتين إلى بوليفيا اليوم الأحد لملاقاة المنتخب البوليفي المقرر لها بعد غد الثلاثاء في الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.



وينتظر قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي نتائج فحوصات الطبية للوقوف على طبيعة إصابته بعدما طلب تبديله خلال مباراة الفريق أمام الإكوادور الخميس الماضي في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

رقم تاريخي ..

وبات الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، صاحب العدد الأكبر في التتويجات بتاريخ كرة القدم، عقب نجاحه في تحقيق إنجاز قياسي جديد وحصد لقب كأس الدوريات الأمريكي.

وبعد هذا اللقب امتلك ميسي 44 لقب في تاريخ مشاركاته التي امتدت قرابة 19 عامًا، ليتخطى رفيقه السابق في الفريق الكتالوني داني ألفيس صاحب الـ 43 لقب.

وتمكن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ، من المشاركة مع فريقه في أول بطولة له مع فريقه الأمريكي الجديد بالتتويج ببطولة كأس الدوريات ليقود فريق إنتر ميامي للفوز بأول ألقابه في تاريخ النادي.

وحقق إنتر ميامي الفوز في اللقاء النهائي علي فريق ناشفيل بركلات الترجيح بنتيجة 9-10، بعدما انتهي وقت المباراة الأصلي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، وسجل الهدف لفريق ميامي ليونيل ميسي.