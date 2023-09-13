محافظ أسيوط يلتقي أعضاء برلمان طلائع شباب للاشتراك في زيارة المشروعات القومية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، لقاءًا حواريًا موسعًا بديوان عام المحافظة ، مع أعضاء برلمان طلائع شباب المحافظة وممثلي اعضاء الكيانات الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة وذلك ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة – حياة كريمة" تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030 .. جاء ذلك بحضور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وعلي سيد وكيل وزارة العمل ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والأب عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الارثوذكس والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة وعادل فؤاد وأحمد سويفي وكيلا مديرية الشباب والرياضة والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بجهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويسري سند مدير إدارة المواقف ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وأعضاء الهيئة البرلمانية لبرلمان طلائع شباب المحافظة وبعض أعضاء فريق مراكز شباب مصر.

حيث بدأ اللقاء الحواري بالسلام الوطني وردد الحضور النشيد الوطني تعميقًا لقيم الولاء والانتماء ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الأعصار بدولتي ليبيا والمغرب والضحايا المصريين في الاعصار ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الريف المصرى ثم كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة والتي رحب فيها بكافة الحضور موجهًا الشكر للمحافظ على دعمه الكامل وحضوره اللقاءات الشبابية والحوارية مع الكيانات الشبابية بالمحافظة وتلبيته لطلباتهم وإيجاد الحلول العاجلة للشكاوى والمشكلات التي يتم طرحها خلال اللقاءات وتكريمه المتميزين منهم في كافة الانشطة.

وتم خلال اللقاء الاستماع إلى أراء الشباب والتي تضمنت محاور رئيسية هامة حول التوعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأثرها المجتمعي والمعيشي على المواطن المصري ومناقشة المقترحات والقضايا المتعلقة بملف تمكين الشباب الذي توليه القيادة السياسية أولوية كبيرة بجانب مناقشة أركان وأهداف الجمهورية الجديدة والدور المحوري للمرأة المصرية في الحياة السياسية وكذلك التعرف على أفكار الشباب وزيادة الترابط فيما بينهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمسئولية المجتمعية وتكثيف الحملات التموينية على الاسواق وضبط الاسواق.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – أهم المشروعات التنموية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة القطاعات وبخاصة المشروعات التنموية والخدمية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وخاصة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي يجري خلال مرحلته الحالية تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناءًا على البروتوكول الذي تم توقيعه مع الأبنية التعليمية للإشراف على تنفيذ 14 مشروع تم تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الأطفاء حيث تم استلام عدد 5 مواقف نموذجية لسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليون و793 ألف جنيه في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا وجاري تشغيلهم فعليًا لتصبح ملموسة على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطنين لافتًا إلى إنه جاري العمل بعدد 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه حتى الآن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري منها أكثر من 150 مشروع في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه منها 9 محطات معالجة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة فضلًا عن مجمعات خدمة المواطنين والتي تم تشغيل 5 منها والمجمعات الزراعية ومراكز تنمية الأسرة ومشروعات "سكن كريم" ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات الطرق ولأول مرة مراكز التأهيل الاجتماعي وتنمية الأسرة والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة لافتًا إلى إنه يجرى احلال وتجديد ورفع كفاءة 82 مركز شباب بتكلفة 266 مليون جنيه بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بمبادرة حياة كريمة ، فضلاً عن استمرار العمل في إحلال وتجديد عدد 5 مستشفيات مركزية وهي "منفلوط وديروط وحميات ديروط وساحل سليم وأبنوب" لتصبح مستشفيات نموذجية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى إحلال كلي وتطوير أكثر من 139 وحدة صحية على مستوى القرى والمركز.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لمساعدة الأسر محدودة الدخل والشباب وذوى الهمم لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل ومساعدتهم على فتح معارض لتسويق منتجاتهم وتبنيه لمبادرة القرى المنتجة بمراكز المحافظة المختلفة ومساعدة الأهالي وصغار الحرفيين على تسويق منتجاتهم وفتح منافذ تسويقية لهم بمراكز الشباب وبكافة القطاعات مشيرًا إلى استجابته لمقترحات الشباب الخاصة بتكثيف الرحلات الميدانية والزيارات للمشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة لتنمية وعي الشباب بالإنجازات التي تتم على أرض المحافظة في كافة القطاعات للحفاظ على تلك المكتسبات واستدامتها وإشراكهم في جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة مؤكدًا إنه سيكون هناك لقاء مستمر ودوري للتواصل مع الشباب بمختلف مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بالشباب بإعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.