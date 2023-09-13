غدًا.. إطلاق فعاليات الدورة الـ19 لمهرجان مسرح الهواة بقصر ثقافة روض الفرج

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمهرجان مسرح الهواة، في الثامنة مساء غد الخميس، 14 سبتمبر، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتستمر حتى 19 سبتمبر الحالي.



يرأس الدورة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وتهدي فعاليتها لاسم الكاتب الكبير يسري الجندي، ويكرم المهرجان عددًا من كبار النجوم الذين قدموا عطاءات فنية في تاريخ مسرحنا المصري وهم: رشوان توفيق، منال سلامة، مفيد شهاب، عزت زين، عزة لبيب، عبد الغني داود، د. صبحي السيد، ضياء عبد الخالق. ومن الراحلين د. أحمد حلاوة، الشاعر المسرحي، عبد العزيز عبد الظاهر، د. علي الراعي، د. كمال عيد، محمد أبو العلا السلاموني، محمود دياب، نعيمة عجمي.

تبدأ فعاليات المهرجان الذي يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بتفقد معرض للحرف التراثية، ثم فعاليات حفل الافتتاح الذي يخرجه الفنان محمد صابر، وتبدأ أولى عروض المهرجان وهو "نوح الحمام" تأليف أحمد حسني وإخراج محمد المالكي من إنتاج جمعية خدمات الأسرة والمجتمع ببورسعيد وتعقد بعد نهاية العرض ندوة نقدية لمناقشة فنيات العرض.

ويتضمن برنامج فعاليات المهرجان الذي تقدمه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي، في اليوم الثاني الجمعة 15 سبتمبر عرضين هما: "سبع ورقات كوتشينة" تأليف عيد الحسيني إخراج أحمد الغزلاني من انتاج جمعية رواد ثقافة دمياط، أما العرض الثانى فهو "عيون بهية" من تأليف بكري عبد الحميد وإخراج عماد عبد العاطي من إنتاج جمعية آفاق للتدريب والتنمية بالأقصر وبعد انتهاء العرضين تعقد لجنة نقدية لمناقشتهما.



عرض "ضلع مؤنث سالم"

أما اليوم الثالث فيبدأ بعرض "ضلع مؤنث سالم" من تأليف وإخراج أحمد رجائي ومن إنتاج الجمعية المصرية لهواة المسرح.

والعرض الثاني فهو عرض "القيد" تأليف محمد موسى وإخراج مصطفى إبراهيم من إنتاج جمعية رواد قصر ثقافة قنا.

اليوم الرابع فيبدأ بعرض "قسمة" من تأليف حسام الدين عبد العزيز وإخراج شريف النوبي من إنتاج جمعية تنمية المجتمع بنجع الطويل بالطود بالأقصر والعرض الثاني فهو "عباد الشمس" تأليف أسامة فرغلي إخراج حمدي طلبة ومن إنتاج مؤسسة (س) للثقافة والإبداع.

واليوم الخامس فيبدا بعرض "صفية" تأليف بهاء طاهر إخراج منال عامر من إنتاج الجمعية المصرية للتوعية الفنية والثقافية بشبرا.

واليوم السادس فهو يبدأ بعرض "آخر رايات الأندلس" تأليف آلاء كرامة إخراج خالد عاطف من إنتاج جمعية الخدمات للأسرة والمجتمع ببورسعيد. ويليه حفل الختام وإعلان التوصيات والجوائز.



يذكر أن المهرجان سوف يصدر أول ذاكرة توثيقية للمهرجان منذ بداية دوراته عام 1996 وحتى الدورة الحالية ويتضمن الكتاب سيرة ومسيرة المهرجان راصدا أماكن الانعقاد، رؤساء المهرجان، مديرو المهرجان، المكرمون، الجوائز، اللجان الفنية مثل لجنة الندوات النقدية، لجان التحكيم، لجان المشاهدة. يقوم على تحكيم هذه الدورة نخبة من كبار الفنانين وهم د. أحمد مجاهد د. عبد الناصر الجميل، د. هاني كمال.