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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد يحدد ملعبه في مواجهات دوري أبطال آسيا

جمهور الاتحاد السعودي
جمهور الاتحاد السعودي

حددت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي الملعب الذي سيخوض عليه الفريق مواجهاته في بطولة دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الجديد 2023 – 2024، وأبلغت الاتحاد الآسيوي به بشكل رسمي.

بدأ نادي الاتحاد الاستعداد لمواجهات بطولة الدوري السعودي للمحترفين ولمباريات دوري أبطال آسيا حيث يفتتح مشواره من خلال مواجهة فريق أجمك المقرر لها مساء يوم الاثنين المقبل.

الاتحاد الآسيوي الاتحاد سيلعب على ملعب الملك فيصل

يخوض نادي الاتحاد مبارياته على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الجوهرة المشعة" في جدة ، والذي سيكون الملعب الأساسي الذي يلعب عليه النموو مواجهاتهم في بطولة دوري أبطال آسيا، لكن بسبب عهدم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بملعب الجوهرة، الذي يستعد لاستضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، فإن العميد سيلعب مواجهاته على الملك فيصل بشكل مؤقت.

ينافس فريق نادي الاتحاد في المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا والتي تضم أندية سباهان الإيراني وفريق القوة الجوية العراقي ونادي أجمك الأوزبكي.

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