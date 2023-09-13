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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسمياً.. تعيين المصري حسام مهدي مديراً للتطوير بنادي بالدوري الهولندي الممتاز

تعيين المصري حسام
تعيين المصري حسام مهدي مديراً للتطوير بنادي بالدوري الهولندي

قرر مجلس إدارة نادي جو أهيد ايجلز أحد أندية الدوري الهولندي الممتاز، تعيين المصري حسام مهدي لاعب الزمالك والمقاولون العرب السابق، مديراً للعلاقات الدولية والتطوير بالنادي.

 

صاحب ال٣٢ عاماً لعب لأندية المقاولون العرب والزمالك والشمس والانتاج الحربي وعمل كمدرباً  لفريق 99 بنادي نجوم المستقبل  قبل أن يبدأ مشواره الاوروبي في هولندا.


حيث تدرج في المناصب بالاندية الهولندية وكانت اخر محطاته مديرا لقطاع التطوير بنادي ايف سويفت الهولندي.

 

جدير بالذكر أن حسام مهدي هو الشقيق الأصغر للراحل خالد مهدي مدير الكرة السابق بنادي الإنتاج الحربي، ووليد مهدي والذي تولى أكثر من منصب هو الآخر في مصر، سواء على مستوى منتخب مصر والأهلي وبيراميدز.

 

يذكر أن نادي جو اهيد ايجلز الهولندي يحتل المركز ال٦ حالياً من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

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