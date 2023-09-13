تشواميني يرفض الراحة مع ريال مدريد رغم مشاركته في ودية ألمانيا

يستكمل ريال مدريد، مرانه اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة ريال سوسييداد يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



وحضر الفرنسي أوريلين تشواميني في مران الملكي رغم مشاركته في مباراة فرنسا الودية ضد ألمانيا أمس الثلاثاء، ورفض الراحة.



وقدم تشواميني موعد عودته للملكي ، وأصبح متاحا للمشاركة مع ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي لمباراة ريال سوسييداد.



وقام اللاعبين المتاحين في ريال مدريد المشاركة في المران وخاض معهم لاعبي فريق الرديف تدريبات بدنية وبالكرة ولعبوا مباريات مصغرة.



وشارك الثنائي داني سيبايوس وفيرلاند ميندي في جزء من مران الملكي، بينما واصل البرازيلي فينيسيوس جونيور والتركي أردا جولر برنامج تعافهما في صالة الألعاب الرياضية.

