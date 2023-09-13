يعتلي فريق نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، وذلك قبل انطلاق الجولة السادسة من مباريات دوري روشن لنسخة الموسم الحالي.

انطلاق الجولة السادسة من الدوري السعودي

وقبل انطلاق الجولة السادسة من دوري المحترفين يمتلك فريق الاتحاد أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 15 هدف، بينما يمتلك فريق التعاون أقوى خط دفاع بهدفين فقط في شباكه حتى الآن، ويمتلك نادي الشباب أضعف خط دفاع بـ 12 هدف سكن شباكه.

وحتى الآن فإن فريقي الهلال والتعاون هما اللذين لما يتعرضا لأي هزيمة في المسابقة، ويمتلك فريق الطائي أضعف خط هجوم في البطولة بهدفين، وأصبح نادي الاتحاد الأكثر خروجًا بالشباك النظيفه بـ 4 مباريات.

يحتل الهلال المركز الأول في الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يأتي نادي التعاون في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أزرق الرياض.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة السادسة