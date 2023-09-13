الشرقية تشن حملات نظافة ورفع الإشغالات وتمهيد الشوارع في الشبراوين

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ خلال جولته المفاجئة..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا، بشن حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بمدخل قرية الشبراوين، بالإضافة إلى مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وترشيد إستهلاكها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ويأتي ذلك عقب جولته المفاجئة بمركز ههيا للاطمئنان على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ههيا حملة نظافة شاملة شملت مدخل قرية الشبراوين التابعة للوحدة المحلية بالمهدية، وكذلك رفع تراكمات القمامة من أمام المصالح الحكوميه وصيانة أعمدة الكهرباء وترشيد الإنارة بطريق بحر مويس الغربى والطريق الواصل بين قرية صبيح وطريق بحر مويس ومدخل قرية الشبراوين، فضلاً عن تهذيب وتسوية الطريق بالجليدر واللودر ورش المياه وتهيئته امام حركة السيارات والمارة.

وقدم الأهالي الشكر لمحافظ الشرقية وللجهاز التنفيذى للمتابعة الميدانية المستمرة على أرض الواقع للخدمات وتوجيه كافه الجهود لتحسينها وتقديم أفضل الخدمات إليهم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع كافة الإعلانات والإشغالات المخالفة، وكذلك الباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحرم الطريق والزامهم بالأماكن المخصصة لهم لتقليل الزحام والتكدسات المرورية، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شهدت شوارع حي أول الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بشارع النقراشى، وأمام القصر الأبيض، وميدان عرابى، وميدان التحرير، ونفق المشاة بالمحطة، الجلاء، وذلك من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين العاصمة.

كما شنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لرفع الإشغالات المخالفة من شوارع وادي النيل، والجبانة، وقسم حسن صالح، حيث تم إزالة الكتل الخرسانية الموجودة بالشارع والتي تتسبب في إعاقه حركة المواطنين.

وفي سياق متصل، شهد شارع عبد العزيز علي حملة لرفع الاشغالات، وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات لإحدى محلات بيع الخضار والفاكهة، وذلك لتعديه على الرصيف العام فضلا عن تراكم مخلفات البضائع أمام المحل بشكل غير حضاري.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة إشغالات موسعة بعدد من شوارع مدينة بلبيس، لرفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظاً على حق المواطن وتحقيقًا للسيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة بلبيس.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لرفع الإشغالات المخالفة شملت شوارع سعد زغلول، وهندسه الرى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت شوارع مدينة ديرب نجم حملة لرفع الاشغالات، وأسفرت عن التحفظ على المضبوطات وتنظيم الباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر، وشارع ٢٣ يوليو، والتنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق لتحقيق الانضباط بالشوارع.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة إشغالات مكبرة بالشارع الرئيسي بمدينة الحسينية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رضا بكرى، رئيس حي أول الزقازيق، برفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية بنطاق الحي، وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والتي تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، فضلًا عن إلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم وعدم عرضها بالطريق العام.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم أول الزقازيق، بحضور اللواء وليد عابدين، مساعد مدير أمن الشرقية، والعميد زكريا سعد، مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد مصطفى رشاد، مأمور قسم أول الزقازيق، ورضا بكري، رئيس حي أول.

وأوضح رئيس حي أول الزقازيق أن الحملة شملت رفع الإشغالات المخالفة والبلدورات والأرصفة والتلتوارات والحواجز الحديدية والتندات المخالفة لتوسعة شارعي الجيش ولمومبو وميدان عرابى أمام حركة المارة، وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.