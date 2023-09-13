موعد إنطلاق الرابط الرسمي للتسجيل الإلكتروني في معهد التمريض بإسنا

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن موعد انطلاق الرابط الرسمي للتسجيل الإلكتروني في معهد الرعاية التمريضية لنظام الخمس سنوات بمدينة إسنا، والذي تم ضمه لمعاهد الرعاية التمريضية التابعة لهيئة الرعاية بالاقصر لخدمة لطلاب مركز ومدينة إسنا.

وأوضحت الهيئة، أن يكون فتح باب التقدم والإعلان عن اللينك الرسمي للتسجيل الإلكتروني ( جوجل فورم)في تمام الساعة التاسعة صباح غدا الخميس الموافق 14/9/2023 علي الموقع الرسمي للهيئة العامة للرعاية الصحية وبحد ادني 260 درجة من طلاب الشهادة الاعدادية الناجحين في العام الدراسي 2022/2023 لمدينه اسنا، علمًا بأن الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرعاية الصحية

https://www.facebook.com/EgyptHealthAuthority?mibextid=ZbWKwL



على أن يتم التقدم وفق الشروط الآتية :

◀️ أولا فيما يخص التقديم الالكتروني (جوجل فورم)

1-يتم رفع المستدات التالية علي هيئة ملفات PDF فقط لا غير

▪️شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب المتقدم

▪️صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

▪️بيان نجاح الشهادة الاعدادية عن العام الدراسي 2023/2022 لطلاب مركز إسنا وبحد ادني 260 درجة

2- انتهاء فترة التسجيل بعد اكتمال الاعداد المطلوبة والمستوفاه الشروط علي لينك التقديم

3- يتم رفع وتقديم المستندات مرة واحدة لكل طالب



◀️اما بالنسبة للاشتراطات العامة:



▪️المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

▪️الحصول على الشهادة الاعداديه فى ذات عام التقدم .

▪️ان يكون المتقدم من ابناء مدينة إسنا و التى حصل منها على الشهاده الاعداديه .

▪️الا تكون الطالبه متزوجه ولا يتم الزواج اثناء فتره الدراسه .

▪️ضروره اجتياز الاختبارات الاتيه:(الاملاء فى اللغه العربيه ، اللغه الانجليزيه ، الحاسب الالى)

▪️اجتياز كشف الهيئه والاختيار النفسى بنجاح.

▪️لياقه الكشف الطبي بواسطه اللجان الطبيه بالهيئة العامة للرعاية الصحية ( كشف نظر ، كشف باطنة ، اختبار مخدرات ).

▪️المصاريف الدراسية ١٠٠٠٠ (عشره الاف جنية مصري) لكل صف دراسي ورسوم

سحب الملف ٧٥٠ ج لا ترد.

▪️يتم تحديد الحد الادنى بعد الانتهاء من اعمال التنسيق واختبار القبول .

▪️يتم استلام كراسه الشروط عن طريق ولى الامر بعد انتهاء التقديم الالكتروني باكتمال اعداد المتقدمين المستوفيين للشروط والاعلان عنهم بشكل رسمي .