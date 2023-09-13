الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.. تشكيل المارد الأحمر المتوقع في السوبر الإفريقي

الأهلي
الأهلي

يستعد النادى الأهلي الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بمدينة الطائف بالسعودية، فى مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها الجمعة القادمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائري 

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبدالمعنم، محمد هانى

في خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور

في الهجوم: حسين الشحات، أنطوني موديست، أحمد عبدالقادر
 

وتنطلق مباراة السوبر الأفريقي بين الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم الجمعة القادم بمدينة الطائف، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وتذاع مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي، عبر قناة  beIN Sports HD 6

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