الجامعة المصرية الصينية تعلن بدء الدراسة في 3 كليات جديدة

أعلنت الجامعة المصرية الصينية بدء الدراسة في 3 كليات جديدة اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2023 - 2024.

والكليات الجديدة في الجامعة المصرية الصينية هى كليات الطب البيطري، وكلية الفنون والتصميم، وكلية الحاسبات ونظم المعلومات.

تفاصيل الكليات الجديدة في الجامعة المصرية الصينية

الجامعة المصرية الصينية

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية أن كلية الطب البيطري تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العام شعبة علمي علوم والثانوية الأزهرية أو ما يعادلها من شهادات يقرها المجلس الأعلى للجامعات بحد أدنى 68%، وعدد سنوات الدراسة خمس سنوات إلى جانب سنة التدريب الميداني "الامتياز".

وتضم كلية الطب البيطري في الجامعة المصرية الصينية أقسام البرنامج العام، والحيوانات الأليفة، والطيور والأرانب وصحة وسلامة الغذاء، والأدوية البيطراية والإكلينيكية، وأمراض الأسماك والاستزراع السمكي.

وبالنسبة لكلية الفنون والتصميم في الجامعة المصرية الصينية تبلغ مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات ونصف، وتضم أقسام تصميم المنتج الصناعي وإنتاج الأفلام السينمائية والتليفزيون وتصميم الجرافيط والوسائط المتعددة والتصميم الداخلي والأثاث وتقبل طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية فقط، وأقسام تصميم الأزياء والفنون البصرية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة الشعبية العلمية والأدبية.

وتخضع التخصصات "تصميم المنتج الصناعي وانتاج الأفلام السينمائية والجرافيك والتصميم الداخلي وتصميم الأزياء إلى نقابة مصممى الفنون التطبيقية في حين يخضع تخصص الفنون البصرية لنقابة التشكيلين، الدراسة فى كلية الفنون والتصميم تكون بنظام الساعات المعتمدة وتمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها من استيفاء عدد الساعات المطلوبة وهو 160ساعة معتمدة(مائة وستون ساعة معتمدة) موزعة على أربعة سنوات ونصف (تسعة فصول دراسية).

وبالنسبة لكلية الحاسبات ونظم المعلومات في الجامعة المصرية الصينية فتضم أقسام علوم الحاسب ونظم المعلومات والذكا الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، ويختار الطالب التخصص الذي يريده بداية من المستوى الثالث.

وتقبل جميع البرامج بالكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية (شعبتى علمي علوم وعلمي رياضيات) أو ما يعادلها وفقا لقانون تنظيم الجامعات المتقدمين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس ويتم قبول الشهادات المعادلة والطلاب الوافدين حسب القواعد المنظمة لذلك والتي تضعها الجهات المختصة، كما یستلزم من طلبة علمي علوم المقبولين بالكلية حضور مقرر تأهيلي رياضيات (Qualifying Mathematics) المناظر لمقرر رياضة 2 بالثانوية العامة وهذا متطلب للحصول على البكالوريوس.

يذكر أن الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة هي جامعة حديثة متطورة وإنتاجية غير تقليدية تتميز بتقديم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وتتبع الجامعة استراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة، وتضم كليات العلاج الطبيعي والصيدلة والهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة الدولية.