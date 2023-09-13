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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الفرق بين العاصفة والإعصار (شاهد)

العاصفة والاعصار
العاصفة والاعصار

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس، إنّه يطلق على الأعاصير أسماء المناطق التي ظهرت فيها أو أسماء أشخاص مشهورين ومعروفين أحيانا، مشيرًا إلى أن الفارق بين الإعصار والعاصفة، هو أن سرعة الإعصار تتجاوز 220 كم في الساعة.

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العاصفة لا تزيد عن 80 كم في الساعة

وأضاف "سمعان"، خلال حوراه لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العاصفة لا تزيد عن 80 كم في الساعة، وعندما ظهرت عاصفة دانيال في أثينا أحدثت دمارا كبيرا وانتقلت عبر البحر المتوسط ووصلت إلى ليبيا.

 البخر ودرجة الحرارة

وتابع: "في ليبيا، حصل الإعصار على بعض القوة من البحر نتيجة البخر ودرجة الحرارة في المياه من البحر المتوسط، وكان يتميز بالقوة الشديدة في ليبيا وأحدث آثارا مدمرة في درنة ثم بدأ يتحرك إلينا في مصر، ولكنها فقدت قوتها، وانتقل إلى منطقة السلوم على شكل منخفض جوي متعمق، وهذا ما تزامن مع وجود منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا وسببا الأمطار التي حدثت في السلوم ومرسى مطروح والإسكندرية والعاصفة الترابية التي وصلت إلى القاهرة وعدد من المناطق".
 

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