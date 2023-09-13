نجاح عمليتين جديدتين لتركيب صمامات القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح مجمع الإسماعيلية الطبي في تركيب صمام عن طريق القسطرة بتقنية "TAVI" دون تدخل جراحي لحالتين من منتفعي التأمين الصحي الشامل، عانوا من ضيق شديد بالصمام الأورطي.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه أخضع الفريق الطبي بلجنة القلب بالمجمع الطبي ملف الحالتين لدراسة دقيقة على الفور، وتم اتخاذ قرار تركيب صمام جديد كخيار علاجي مناسب لكلا الحالتين، بديلًا عن جراحة القلب المفتوح، وتم عمل الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لإنقاذ حياة كلًا منهما.

وأضافت الهيئة، أن الحالة الأولى لمريض يبلغ من العمر ٧٨ عامًا، كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي، مع صعوبة في التنفس وآلام في الصدر وصعوبة في الحركة ونهجان مستمر، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي، وأجرى جراحة قلب مفتوح منذ فترة.

وأضافت، أما الحالة الثانية لمريض يبلغ من العمر ٦٧ عامًا، وكان يعاني من نفس الأعراض، بالإضافة إلى مرض السكري واعتلال وظائف الكُلى، حيث أنه مريض كلى مزمن.

وتابعت: أنه قام الفريق الطبي بإجراء العمليتين بنجاح كبير حيث تمت زراعة صمام عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "TAVI" من دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي لكلا الحالتين، واستمرت العملية الواحدة لنحو ساعة، وخرج المريضان من غرفة القسطرة عقب العملية في كامل وعيهما، مع تلقي الرعاية الطبية حتى تمام التعافي.

ولفتت، إلى أنه ضم الفريق الطبي نخبة من أمهر الأطباء الإستشاريين والأخصائيين، وهم الأستاذ الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، إضافة إلى استشاريي القلب والقسطرة "د.محمود صباح، ︎د. محمد عزالرجال"، وأخصائي القلب والقسطرة "د. وسام الصاوي، واستشاري التخدير "د. أميمة طه"، وتحت إشراف مدير وحدة القسطرة القلبية بالمجمع "د. محمد سليمان"، وأستاذ القلب ورئيس قسم القلب "أ.د. جميلة نصر"، وبمعاونة الفريق المتميز من التمريض وفنيي الأشعة بالمجمع.

نقلة نوعية في مجال علاج أمراض القلب وتقنيات تغيير الصمامات

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تعد هذه الإنجازات بمجمع الإسماعيلية الطبي نقلة نوعية في مجال علاج أمراض القلب وتقنيات تغيير الصمامات، حيث تتيح للمرضى فرصة الحصول على العلاج اللازم بطرق غير جراحية وأقل تدخلاً جراحيًا، مما يعني وقت استشفاء أقصر ومخاطر أقل، ولافتًا إلى أن هذه الحالات الحالة العاشرة والحادية عشر التي يتم فيها استخدام هذا النوع من التقنيات بمجمع الإسماعيلية الطبي بنجاح.

وتابع السبكي: أنه يعد نجاح هذه العمليات النوعية امتدادًا للإنجازات الطبية لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى تحققها منذ التشغيل الفعلي تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، ولافتًا إلى أنه تتكلف مثل هذه التقنيات المتقدمة فى القطاع الخاص أكثر من 700ألف جنيه ، بينما توفرها منظومة التأمين الصحى الشامل بنسبة مساهمة أقل من 400 جنيه مصري.

وتابع: نؤكد التزامنا المستمر بتقديم الرعاية الصحية المتميزة والابتكار في مجال العلاجات القلبية المتقدمة، ونعد بمواصلة العمل الجاد لتعزيز صحة ورفاهية مرضانا وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

ولفت الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب والقسطرة بالمجمع الطبي، إلى أنه تعتبر تقنية "TAVI" أحدث وأفضل ما توصل إليه العلم الحديث في تقنيات تغيير صمامات القلب دون جراحة، ومؤكدًا أن مجمع الإسماعيلية الطبي يمتلك إمكانات متطورة وكوادر طبية عالية التأهيل والخبرة، ويناسب هذا النوع من العمليات المرضى الذين تجاوزوا الستين من عمرهم ولديهم مشكلات في أحد صمامات القلب الرئيسية، نظرًا لقلة مضاعفاتها وأعراضها الجانبية مقارنة بالعمليات التقليدية، حيث تسمح بتحسين جودة حياتهم وخفض مخاطر الجراحة التقليدية.

وتابع: أنه تعد تقنية "TAVI" من التقنيات المستحدثة والمتطورة في مجال القسطرة القلبية، حيث تتم عملية إدخال صمام قلب جديد عن طريق فتح محدود باستخدام القسطرة، مما يجنب المريض مخاطر التدخل الجراحي التقليدي وشق الصدر، لافتًا حيث تمت بنجاح 11 عملية استبدال وزراعة الصمام الأورطى باستخدام تقنية "TAVI" بمجمع الإسماعيلية الطبي دون حدوث أي مضاعفات، بفضل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والتي تضم قامات طبية وكفاءات شابة، بالإضافة إلى توفر أحدث التجهيزات الطبية، والتي تضمن توفير الرعاية الطبية عالية الجودة وأحدث التقنيات الطبية للمرضى.

