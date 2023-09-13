اليوم العالمي للقانون فرصة للتفكير في دوره بنشر القيم والحفاظ على الحقوق ( معلومات)

اليوم العالمي للقانون.. يحتفي العالم في الثالث عشر من سبتمبر كل عام باليوم العالمي للقانون والذي يعد فرصة للتفكير في الدور الذي يلعبه لنشر القيم الأخلاقية بالمجتمع والحفاظ على حقوق الجميع في كل مكان.

سبب الاختيار

وقد تم اختيار الثالث عشر من سبتمبر من قبل رابطة القانون الدولي لتعزيز فهم واحترام القانون.

تعريف القانون

وكلمة القانون هي كلمة لاتينية في الاصل وتعني العصا المستقيمة، وهو مجموعة من القواعد والأسس المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع، والتي يتوجب على الأفراد فيه إتباعها.

ويهدف القانون بشكل مباشر للحكم على الجماعات الإنسانية في القضايا المختلفة، حتى لا تصبح العلاقات بين الناس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في حال من الفوضى ينظمها كل فرد وفق ما يحب ويرغب.

الهدف من الاحتفال

ويعد اليوم العالمي للقانون فرصة جيدة لتحية القانون وأهله والاعتراف بأهميته للمجتمع، والتعبير عن الشكر والامتنان لكل من يعمل على تطبيقه للحفاظ على الحقوق والحريات، وأيضا لتشجع جميع المواطنين في جميع أنحاء العالم على التفكير في الحقوق والحريات الفردية التي يتمتعون بها ويمارسونها كل يوم بدعم القانون.

مظاهر الاحتفال

يتم الاحتفال بيوم القانون الدولي في كثير من دول العالم حيث تستضيف منظمات مختلفة فعاليات للاحتفال بهذه المناسبة، حتي يتمكن الأفراد اكتساب فهم أفضل للقانون الدولي وكيف يؤثر في حياتهم اليومية، كما يتم التركيز على ضرورة احترام القانون، لأهميته في الحفاظ على النظام والأمن.

كما أن القانون هو مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة تنطبق على الجميع وملزمة.