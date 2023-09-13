عدالة ومساندة توقف أنشطتها تضامنًا مع ضحايا شعبي المغرب وليبيا

أعلنت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس الأمناء، وقف أنشطتها لمدة ثلاثة أيام ( الثلاثاء-الأربعاء- الخميس) تضامناً مع ضحايا شعبي المغرب وليبيا الشقيقين عقب موجة الزلازل والأعاصير التي تعرضوا لها خلال الأيام الماضية، وتنفيذا وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية بإعلان الحداد لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا والشهداء وإلغاء أى احتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد.

وقدم مجلس أمناء المؤسسة، خالص التعازي إلى أسر الضحايا، في البلدين الشقيقين داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وراجيا من الله سبحانه وتعالى إتمام شفاء المصابين، وأن يعين قيادات البلدين الشقيقين على تجاوز الأزمة.

في ذات السياق ثمن مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، الدور المصري المعهود بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته إلى الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وتأكيده على تضامن مصر حكومة وشعبًا مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

وقدمت المؤسسة التحية الواجبة إلى القيادة المصرية لوقوفها دوما بجانب الأشقاء العرب في أي مصاب، مؤكدة في ذلك على ما قامت به الدولة المصرية تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس بإرسال مساعدات عاجلة إلى الدولتين الشقيقتين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، تضم كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والتي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر، ومعسكرات إيواء للمتضررين.