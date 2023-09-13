التضامن تكشف تفاصيل مسابقة بطل من بلدنا للأفلام القصيرة (ِشاهد)

كشف مهند دياب مستشار وزيرة التضامن للتوثيق المرئي، تفاصيل مسابقة بطل من بلدنا للأفلام القصيرة التي تنظمها الوزارة وتقدم من خلالها 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر.

وقال "دياب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن هذه المسابقة مخصصة للأفلام القصيرة سواء كانت أفلاما روائية قصيرة أو أفلاما تسجيلية قصيرة، بحيث لا تزيد المدة عن 5 دقائق.

وأضاف: "قيمة كل جائزة من الجوائز الستة 10 آلاف جنيه، وآخر موعد لاستلام الأفلام هو 25 سبتمبر الجاري، ويتم تقسيمها إلى 3 محاور، ويمكن لأي شاب التقديم عليها، وهذه المحاور هي قصة نجاح تشكل بطولة في أي مجال اجتماعي أو ثقافي أو فني أو علمي أو رياضي".

وتابع: "المحور الثاني هو أن يتناول الفيلم بطلا من أبطال حرب أكتوبر في عيون صانع الفيلم نفسه، سواء يتحدث عن قصة عاشها أو الطريقة التي يرى بها انتصار أكتوبر من وجهة نظره، والمحور الثالث هو بطل من وحي الأزمات، مثل بطل في أزمة كورونا أو أزمة اللاجئين وهي تشمل أفراد المجتمع المدني أو أفراد تدخلوا في الأزمة وأصبحوا أبطالا".

وأوضح، ان التقديم يكون من خلال البريد الإلكتروني الذي تم وضعه على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن رفع الفيلم على جوجل درايف أو إرسال الفيلم في مظروف في 19 شارع المراغي بالعجوزة، ويمكن التواصل من خلال واتساب عبر رقم 01223569883 أو سوشيال ميديا وإرسال الرابط".

