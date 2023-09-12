استجابة للوفد .. التضامن تخصص كشك لبيع السلع لمواطن بالقليوبية

في استجابة سريعة لما نشرته الوفد، بشأن استغاثة المواطن وائل انور سليمان المقيم بحجرة مؤجرة بمنزل بشارع ام عباس بناحية قرية شبلنجة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، والذى يعانى من عجز بالجزء السفلى من جسده بسبب تعرضه لحادث سقوط من أعلى ونش بارتفاع ٣٣ متر مما ترتب عليه إصابته بكسور في الفقرات والنخاع الشوكى ويتحرك من خلال كرسي متحرك متهالك ويعيش بمفرده واحتياجه للمساعدة العاجلة.

وبناءا على توجيهات نيفين قباج وزيرة التضامن واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية دفعت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بفريق للتدخل السريع برئاسة أمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية وبفريق دعم مجتمعى ممثلا في وائل الدهشان وعددا من قيادات المديرية ومسئولى الوحدة الاجتماعية بشبلنجة وتم توفير بضاعة بقالة وعمل كشك بيع سلع غذائية وبقالة للمواطن المذكور تزامنا مع حزمة أخرى من المساعدات تعتزم وزارة التضامن توفيرها له.

فيما ناشد المواطن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالتدخل لعلاجه من حالة الشلل التى يعانى منها وأنه يتمنى أن يعود للسير على قدمه مرة أخرى.