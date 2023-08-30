وصول طائرة مساعدات إماراتية الى امدجراس التشادية

وصلت طائرة مساعدات إماراتية إلى مدينة أمدجراس في تشاد؛ تحمل مساعدات إنسانية متنوعة للمجتمع المحلي، وكان في استقبالها الفريق الإنساني الاماراتي في تشاد.

وقال محمد خميس آل علي ممثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام إن هذه الشحنة تأتي ضمن سلسلة الشحنات التي وصلت الى مدينة أمدجراس التشادية، وذلك بعد الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق الإنساني إلى قرى أمدجراس وتلمس احتياجات الأهالي والسعي إلى توفير هذه الاحتياجات في أقرب وقت ممكن.

ويواصل الفريق تقديم أشكال الدعم للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم تجسيدا لدور الإمارات الريادي في مجالات العمل الخيري والإنساني.

ويقوم مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد بالعمل الميداني والزيارات للقرى في امدجراس وذلك لتوفير احتياجات للمجتمع المحلي واللاجئين السودانيين والعمل على توزيع المساعدات الغذائية وكذلك الرصد الميداني للاحتياجات الأساسية.