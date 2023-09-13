680 مليون جنيه قيمة أنفاق أي فاينانس للاستثمارات من حصيلة زيادة رأس المال

انفقت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 680 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس مال الشركة البالغة 2.48 مليار جنيه وتم قيدها في 29 نوفمبر 2021.

قالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، إنها أنفقت نحو 87 مليون جنيه للاستثمار في الشركات الناشئة، و365 كنفقات رأس مال لعدة مشروعات بالمجموعة.

كما قامت الشركة بتمويل عملية تحديث وزيادة سعة الحوسبة السحابية بنحو 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون جنيه لاستكمال مساهمة المجموعة في رأس مال E- healt للقيادة بإنشاء وإدارة البنية التحتية لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأضافت أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ 1.8 مليار جنيه.