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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

680 مليون جنيه قيمة أنفاق أي فاينانس للاستثمارات من حصيلة زيادة رأس المال

تداولات البورصة
تداولات البورصة

انفقت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 680 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس مال الشركة البالغة 2.48 مليار جنيه وتم قيدها في 29 نوفمبر 2021.

قالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، إنها أنفقت نحو 87 مليون جنيه للاستثمار في الشركات الناشئة، و365 كنفقات رأس مال لعدة مشروعات بالمجموعة.

كما قامت الشركة بتمويل عملية تحديث وزيادة سعة الحوسبة السحابية بنحو 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون جنيه لاستكمال مساهمة المجموعة في رأس مال E- healt للقيادة بإنشاء وإدارة البنية التحتية لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأضافت أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ 1.8 مليار جنيه.

 

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