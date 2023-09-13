الأعمال المستحبة في شهر ربيع الأول

شهر ربيع الأول .. أيام قليلة ونستقبل شهر ربيع الأول والذي يعد من أفضل الشهور الهجرية، وفيه وُلد نبينا الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم"، وفيه يحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض بهذه المناسبة الجليلة.

موعد ميلاد هلال ربيع الأول

وبحسب البحوث الفلكية، فإن هلال شهر ربيع الأول سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:41 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ الموافق 15/9/2023م (اليوم التالي للرؤية)، ليكون يوم السبت المقبل هو غرة ربيع الأول.

سبب تسمية ربيع الأول

وقد اختلف العرب في تسمية ربيع الأول بهذا الاسم فقالوا إن ربيع الأول وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنور، وتطلق عليه العرب ربيع الكلأ.

وكان أبو الغوث يقول "العرب تجعل السنة ستة أزمنة شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء.

وعرف العرب ثلاث مراحل من أسماء الشهور قبل أن تستقر على أسمائها التي تعرف بها حاليًا حوالي مطلع القرن الخامس الميلادي.

وقيل إن شهر ربيع الأول كان يداوي أمراضًا وعللًا في النفس لا تُداوى في غيره من شهور السنة، وذلك ببركة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاء به واتباع سنته.

الأعمال المستحبة

الدعاء من أكثر الأعمال المستحبة خلال شهر ربيع الأول

الإكثار من الذكر

إطعام الطعام

إخراج الصدقات

قراءة القرآن قدر المستطاع

الصدقة

الإكثار من الصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام

قيام الليل

أداء الصلاة في أوقاتها