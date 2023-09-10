موعد غرة ربيع الأول والمولد النبوي الشريف 1445هـ

يتصدر موعد غرة شهر ربيع الأول لعام 1445 والمولد النبوي الشريف مؤشرات البحث "جوجل"، حيث يحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض بالمولد النبوي بعد أن أجازت دار الإفتاء المصرية الاحتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.

موعد غرة شهر ربيع الأول 1445

من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر ربيع الأول 1445 يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري الموافق هجريا 29 من شهر صفر 1445، ووفقا لنتائج الرؤية سيتبين، هل اليوم التالي هو المتمم لشهر صفر وفقا لما أفادت به الحسابات الفلكية، أم سيكون اليوم التالي هو غرة شهر ربيع الأول، وفي كلا الحالتين يحين موعد المولد النبوي 2023 بعد 11 يوما من غرة شهر ربيع الأول.

موعد المولد النبوي الشريف

وفقا للحسابات الفلكية، فإن موعد المولد النبوي الشريف 2023 - 1445، يحين بالتقويم الهجري يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 هـ، ما يوافق بالتاريخ الميلادي 27/9/2023، ووفقا لبيانات الدليل الفلكي الواردة عن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فمن المقرر أن تكون عدة شهر صفر 30 يوما كاملا، وتكون بداية شهر ربيع الأول فلكيا يوم السبت 16 سبتمبر الجاري، وعدته أيضا 30 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن نظام التقويم الهجري ، يعتمد على الشهر القمري، الذي يتمثل في المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، حيث تقاس هذه المدة عادة من محاق إلى محاق تال، أو من استقبال إلى استقبال بعده، وإن هذه المدة لا تكون ثابتة نظرا إلى الاختلاف المركزي الذي يعاني منه القمر في مداره حول الشمس. فالاضطراب الحاصل في كل من مداري القمر والأرض يؤدي في بعض الأحوال إلى اختلاف في طول الشهر الفعلي للقمر عن طوله المتوسط.