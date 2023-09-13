حرفتك صنعتك .. تدريب الفتيات على التطريز بمركز شباب السوالم بدار السلام

نفذ مركز شباب السوالم التابع لإدارة شباب دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج دورة تدريبية للتطريز علي النسيج لأندية الفتاة والمرأة والتطوع بالمركز ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة الوزارة لدعم أندية التطوع والفتاة والمرأة بمراكز الشباب بمحافظة سوهاج بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





جدير بالذكر أن المشروع يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 12/9 الى14/9 من الساعة الرابعة عصرا بمقر المركز ويقوم بتدريب الفتيات وإدارة ورشة العمل على الكانڤا البلاستيك بالغرز المختلفة المدربة المعتمدة مروة احمد محمود .





ويهدف النشاط إلى الاهتمام بالمرأة والفتاة ومشاركتهن بكافة الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب بالإضافة إلى تشجيعهن على العمل الحر وخلق فرص عمل جديدة واقتحام سوق العمل .





ومن جانبه وجه الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بضرورة تكثيف تلك الأنشطة والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة وخلق فرص عمل للشباب .