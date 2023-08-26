السبت 26 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

نيوزيلندا تعرض على الأوكرانيين الفاريين من الحرب الإقامة الدائمة في البلاد

لاجئ أوكراني
لاجئ أوكراني

عرضت نيوزيلندا على الأوكرانيين الفارين من الصراع الروسي الأوكراني الإقامة الدائمة في البلاد.

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وقال وزير الهجرة النيوزلندي أندرو ليتل  حسبما ذكرت قناة “فرانس 24” الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت أنه سيتم إتاحة إقامة دائمة للأشخاص الذين يسافرون إلى البلاد بتأشيرة أوكرانيا الخاصة المؤقتة، قبل الـ 15 من شهر مارس المقبل.

وأضاف "إن العديد من هؤلاء الذين سعوا للحصول على الأمان في نيوزيلندا لن يتوقعوا أبدًا البقاء هنا لفترة طويلة، ولكن مع استمرار الحرب، لدينا التزام إنساني تجاههم.

وتابع "ليتل":" نحن نجعل الأمر بسيطًا قدر الإمكان للتقدم بطلب للحصول على الإقامة.

وفي هذا الإطار ، لن يحتاج المتقدمون إلى إجراء اختبار لغة، وقد تم منح - حتى الآن - أكثر من 1500 تأشيرة دخول خاصة لأوكرانيا منذ استحداث هذه الفئة الخاصة العام الماضي، كجزء من تعامل الحكومة النيوزيلندية مع أزمة الصراع الروسي الأوكراني.

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