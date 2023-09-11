سبب تسمية شهر ربيع الأول بهذا الاسم

أيام قليلة ونستقبل شهر ربيع الأول، وهو يعد الشهر الثالث من التقويم الهجري، وفيه ميلاد نبينا الكريم "محمد" صلى الله عليه وسلم، إذ تصدر محرك البحث"جوجل"، لمعرفة موعد بداية شهر ربيع الاول.

موعد غرة ربيع الاول



من المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول 1445 يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري الموافق هجريا 29 من شهر صفر 1445، ووفقا لنتائج الرؤية سيتبين، هل اليوم التالي هو المتمم لشهر صفر وفقا لما أفادت به الحسابات الفلكية، أم سيكون اليوم التالي هو غرة شهر ربيع الأول.

موعد المولد النبوي



وفقا للحسابات الفلكية، فإن موعد المولد النبوي الشريف 2023 - 1445، يحين بالتقويم الهجري يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 هـ، ما يوافق بالتاريخ الميلادي 27/9/2023، ووفقا لبيانات الدليل الفلكي الواردة عن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فمن المقرر أن تكون عدة شهر صفر 30 يوما كاملا، وتكون بداية شهر ربيع الأول فلكيا يوم السبت 16 سبتمبر الجاري، وعدته أيضا 30 يومًا.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي سبب تسمية شهر ربيع الاول بهذا الاسم:



ربيع الأول هو الشهر الثالث من شهور السنة وفق التقويم الهجري.

سُمي ربيع الاول بهذا الاسم نحو عام 412م في عهد كَلاب بن مُرّة الجد الخامس للرسول.

ولد فيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

اختلف العرب في تسمية ربيع الاول بهذا الاسم فقالوا أن الربيع الاول وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنور، وتطلق عليه العرب ربيع الكلأ

وكان أبو الغوث يقول "العرب تجعل السنة ستة أزمنة شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء

وعرف العرب ثلاث مراحل من أسماء الشهور قبل أن تستقر على أسمائها التي تعرف بها حاليًا حوالي مطلع القرن الخامس الميلادي.

وقيل أن شهر ربيع الول كان يداوي أمراضًا و عللًا في النفس لا تُداوى في غيره من شهور السنة، وذلك ببركة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاء به واتباع سنته.

