طقس المنيا.. حار نهارا لطيف ليلا والعظمى 34 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر ، طقس حار طوال ساعات النهار لطيف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 34 والصغرى 23 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 ، ستشهد استمرار إنخفاض في درجات الحرارة في أغلب الأنحاء ، حيث يسود طقس حار نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء ، القاهرة العظمى 33 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 28 والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 35 والصغرى 26 درجة ، وأسوان العظمى 40 والمحسوسة والصغرى 28 درجة، المنيا العظمى 34 والصغرى 23 درجة .