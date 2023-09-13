الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس المنيا.. حار نهارا لطيف ليلا والعظمى 34 درجة

المنيا
المنيا

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الأربعاء  13 سبتمبر ، طقس حار طوال ساعات  النهار  لطيف ليلا على ربوع البلاد  ، وسجلت درجات حرارة العظمى 34 والصغرى 23 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

 

 

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 ، ستشهد استمرار إنخفاض  في درجات الحرارة في أغلب الأنحاء ، حيث يسود طقس حار نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

 

 

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء ، القاهرة العظمى 33 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 28 والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 35 والصغرى 26 درجة ، وأسوان العظمى 40 والمحسوسة والصغرى  28 درجة، المنيا العظمى 34 والصغرى 23 درجة .

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