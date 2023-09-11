أغنية يا سفينة لـ حمزة نمرة تقترب من المليون الأول

اقتربت أحدث أغنيات الفنان حمزة نمرة، وتحمل اسم “يا سفينة”، من المليون مشاهدة، إذ حصدت 875 ألف مشاهدة، إضافة إلى احتلالها المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، وذلك خلال 4 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية "يا سفينة" من غناء وألحان حمزة نمرة:

أغنية يا سفينة من غناء وألحان حمزة نمرة، من كلمات: محمود فاروق، ألحان: أندريه مينا، توزيع وميكساچ: أندريه مينا، وأغنية عالم كدابة، من كلمات: حسام سعيد، ألحان: عمرو الشاذلي - أحمد الشاذلي، توزيع وميكساچ: عمرو الخضري.

كلمات أغنية يا سفينة حمزة نمرة:

وتقول كلماتها: "بوصلة شاكل في اتجاهها، واللي بيطمن قلبي في السفر صورتك معايا، يمكن الحلية قليله بس ألمي مش قليل، رايحة بينا فين يارحلة وفين هترسي يا سفينة، النهاردة حيرة أكتر، وكعبي طول العمر داير، رايحة بينا فين يارحلة، وفين هترسي يا سفينة، كل مدا الموج بيعلى، قلبي أه من بكرا كاشش".

وفي وقت سابق، كتب حمزة نمرة: آخر أغنيتين في ألبوم رايق ورجعنا لوجع القلب ويا سفينة يوم الأربعاء 6 سبتمبر الساعة 7 بتوقيت القاهرة عبر يوتيوب وكل منصات الموسيقى"، وقد حاز المنشور على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لسماع الأغاني.

طرح حمزة نمرة، آخيرًا أغنية عالم كدابة، وهي من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي، توزيع وميكساج عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، صولو أورج محمود شاهي، ربابة أمير سرور.

وتقول كلماتها:" شافو عندي حاجه حلوه حَبو منها يخطفو

قَرّبو مني زيادة وطَبلولي وسَقفو

وأما أخدو كل حاجه ومني شِبعو وإكتفو .. اختفو

عيش وملح أصول وعِشرة كل دول اتبخرو

واللي ياما جريت عشانهم عني هما اتاخرو

ده اللي يلقَى واحد أصيل ف الزمن ده يقَدرُه .. ويبَخرُه

آه يا ناس مش صافية .. جبتولنا الكافيه

ضمايركو بعافية .. مافيكوش غير عين

يا نفوس قلّابة .. يا عالم كدابة

بتقولو غلابة .. ده غلابة مين!

آه يا ناس مش صافية .. جبتولنا الكافيه

ضمايركو بعافية .. مافيكوش غير عين

يا نفوس قلّابة .. يا عالم كدابة

بتقولو غلابة ..وأنتم ملاعين

عندهم ١٠٠ ألف وِش ووِشهم ولا تعرفُه

مُقنِعين جدًا وصعب حد فيهم تكشفُه

كل يوم بيمثلو وكل يوم بيألفو .. وبيحلفو

يضربوك ف الضهر وأما بيشوفوك يتبَسّمو

يدخلو الدَخلة اللي هي ويفضلو عليك يرسمو

عندهم عين لو تبُص على الحجر دي هتقسمُه .. وتسَممُه

آه يا ناس مش صافية .. جبتولنا الكافيه

ضمايركو بعافية .. مافيكوش غير عين

يا نفوس قلّابة.. يا عالم كدابة

بتقولو غلابة .. ده غلابة مين!

آه يا ناس مش صافية .. جبتولنا الكافيه

ضمايركو بعافية .. مافيكوش غير عين

يا نفوس قلّابة .. يا عالم كدابة

بتقولو غلابة .. وأنتم ملاعين".