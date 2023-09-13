لخدمة قرى مصر الأكثر فقراً.. افتتاح ١١ عيادة طبية متنقلة ٢٦ سبتمبر

تفتتح راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يوم ٢٦ سبتمبر الجاري بقصر القبة الرئاسي، ١١ عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة قرى مصر الأكثر فقرا.

يأتى ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتورة نيفين القيادة وزيرة التضامن الاجتماعى وسها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا، ويتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية.

إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عددا كبيرا من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتتمثل تلك الإنجازات في تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاق، وإنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، ومراجعة كل ميزانيات أعضاء التحالف من كل الجهات الرقابية المنوطة لهذا الدور، كما بلغت متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه مصري، وقدم الدعم ل 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية.

وشارك التحالف في استقبال 5 ملايين مواطن فى مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطنى، وتوفير 39 ألفا و500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية، وإطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإطلاق قوافل ستر وعافية والتى أصبحت أكبر حدث اجتماعى لدعم المواطنين يتم تنفيذه فى القرى المصرية

‑عمل غرفة عمليات لتلقى الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع فى أوقات الأزمة.

وعمل التحالف على التنسيق المشترك مع الحكومة فى كل ملفات التنمية الشاملة لتعزيز مجهودات العمل الأهلى ولوضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح، ودمج 250 ألف شاب من المتطوعين فى أنشطة التحالف الوطني، وهو من أهم مكتسبات وجود كل هذه المؤسسات تحت مظلة التحالف، وعمل قاعدة بيانات موحدة للتطوع فى مختلف الجمعيات يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة الى ذلك، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم.