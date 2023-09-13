أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 - 9 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بواقع 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2200 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2200 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2514 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2304 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1886 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1467 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1257 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 943 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17600 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1920 دولارًا للأوقية.

