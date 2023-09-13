الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

beIN Sports HD 6

معلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

عصام الشوالي

